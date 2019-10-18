أبو الحسن: نطالب الحريري بالخروج معا من هذه السلطة ورئيس الجمهورية بالتنحي

طالب عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن خلال اعتصام سلمي في ساحة بحمدون المحطة، "رئيس الحكومة رئيس سعد الحريري، ابن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بأن يضع يده بيدنا لنأخذ القرار الشجاع ونخرج من هذه السلطة، ونطلب من رئيس الجمهورية التنحي بعد أن فشل هذا العهد. جئنا لنعبر عن رأينا بكل رقي وحضارة وديمقراطية، نحن ضد قطع الطرقات والاساءة للناس، عناويننا السياسية نرفعها بكل جرأة و"ما حدا له علينا شيء". نحن لنا على البلد، فنحن حزب الـ 2500 شهيد، وشهيد التغيير الحقيقي لدينا هو كمال جنبلاط. لذلك نريد المحافظة على وحدة مجتمعنا وبلدنا، وسنقود التغيير السلمي الحقيقي، لا هذا التغيير والاصلاح الزائف الذي لم يأخذنا إلا الى الافلاس والتعتير".
وقال: "هذا هو شعارنا اليوم، وغدا يوم آخر، والناس لن تعود الى بيوتها الى أن يحدث هذا التغيير".
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