أبو الحسن: نطالب الحريري بالخروج معا من هذه السلطة ورئيس الجمهورية بالتنحي

طالب عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​ خلال ​اعتصام​ سلمي في ساحة ​بحمدون​ المحطة، "رئيس ​الحكومة​ رئيس ​سعد الحريري​، ابن الرئيس الشهيد ​رفيق الحريري​، بأن يضع يده بيدنا لنأخذ القرار الشجاع ونخرج من هذه السلطة، ونطلب من ​رئيس الجمهورية​ التنحي بعد أن فشل هذا العهد. جئنا لنعبر عن رأينا بكل رقي وحضارة وديمقراطية، نحن ضد ​قطع الطرقات​ والاساءة للناس، عناويننا السياسية نرفعها بكل جرأة و"ما حدا له علينا شيء". نحن لنا على البلد، فنحن حزب الـ 2500 شهيد، وشهيد التغيير الحقيقي لدينا هو ​كمال جنبلاط​. لذلك نريد المحافظة على وحدة مجتمعنا وبلدنا، وسنقود التغيير السلمي الحقيقي، لا هذا التغيير والاصلاح الزائف الذي لم يأخذنا إلا الى الافلاس والتعتير".

وقال: "هذا هو شعارنا اليوم، وغدا يوم آخر، والناس لن تعود الى بيوتها الى أن يحدث هذا التغيير".