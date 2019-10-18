الصليب الاحمر: 11 سيارة اسعاف و44 مسعفا يستجيبون للنداءات الطارئة خلال الاحتجاجات بوسط بيروت

أعلن ​الصليب الاحمر اللبناني​ أن "11 ​سيارة​ اسعاف و44 مسعفا يستجيبون للنداءات الطارئة خلال ​الاحتجاجات​ في ​وسط بيروت​"، مشيراً إلى أنه "تعمل 6 فرق من ​الصليب الأحمر اللبناني​ على نقل الإصابات والجرحى من وسط بيروت".

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