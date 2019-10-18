قوى الأمن طالبت بأن تكون التظاهرات سلمية:لن نتردد بتوقيف كل مخلّ بالامن

أعلنت التديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ انه عند الساعة 16.00 من تاريخ اليوم 18/10/2019، بدأ عدد من المتظاهرين في ​ساحة رياض الصلح​ برمي ​المفرقعات النارية​ الكبيرة ومواد صلبة (كمفكات براغي) وغيرها، ما أدى الى سقوط /17/ جريحاً من عناصر ​قوى الامن الداخلي​ حتى هذه اللحظة، و/7/ آخرين في باقي المناطق.وعند الساعة 17.00 باشروا بالاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.

وأضافت انه في حوالي الساعة 19.00، أقدم عدد من المشاغبين بالتعرض بالضرب بطريقة وحشية على أحد العناصر المولجين بعمليات حفظ الامن والنظام، وهذا ما ظهر على بعض ​وسائل الاعلام​، وبعد التمادي في هذه الاعتداءات اضطرت قوى الامن الداخلي الى التصدي لأعمال الشغب بغية المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وملاحقة المشاغبين الذين يقومون بأعمال تخريب وسرقة بعض ​المصارف​ والمحال التجارية.

وطلبت "ان تكون جميع التظاهرات "سلميّة" كما ينادي معظم المتظاهرين، وتناشدهم الابتعاد عن الفوضى والشغب وعدم الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة وعلى العناصر، حفاظاً على ​السلامة العامة​ وهي لن تتردد في ملاحقة وتوقيف كل مخلّ في الامن واحالته الى ​القضاء​".