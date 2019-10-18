خارجية الاردن: نتابع أحوال مواطنينا في بيروت ونؤكد سلامتهم جميعا

أشار مدير العمليات ب​وزارة الخارجية​ وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية السفير سفيان سلمان ​القضاة​ في بيان إلى أن "​السفارة​ الأردنية في ​بيروت​ اكدت عدم ورود أي ملاحظة تتعلق بسلامة الاردنيين المقيمين في ​لبنان​ من جراء الأحداث المؤسفة التي يشهدها لبنان الشقيق".

واكد القضاة ان "السفارة الاردنية في بيروت تتابع احوال الاردنيين هناك وتؤكد سلامتهم جميعا. وتعيد الوزارة التأكيد على المواطنين الأردنيين المقيمين والزائرين للبنان الشقيق، وخصوصا في العاصمة بيروت، وفي ضوء هذه الأحداث الاستثنائية، ولغايات ​السلامة العامة​، أهمية الابتعاد عن مناطق التوتر والتجمعات وتوخي الحيطة والحذر أثناء تنقلهم، والالتزام التام عما يصدر من السلطات اللبنانية الشقيقة من تعليمات بهذا الخصوص، وذلك حفاظا على سلامتهم، والتواصل الفوري مع السفارة الاردنية في بيروت في حال حدوث اي طارئ".