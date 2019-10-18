تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين والقوى الامنية في وسط بيروت

تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين والقوى الامنية في وسط بيروت، وتطلق القوى الامنية القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
هذا وعملت القوى الامنية على مطاردتهم في الشوارع المتفرعة لوسط بيروت. كما عمل المتظاهرون على اضرام النيران في الشوارع والاعتداء على المحال التجارية وتكسير واجهاتها.
وكانت ساحة رياض الصلح قد شهدت مغادرة لبعض المتظاهرين اثر القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه التي استخدمت من قبل القوى الأمنية لتفريقهم.
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