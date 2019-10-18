هاشم: الانفجار الشعبي كان متوقعا لان المعالجات كانت سطحية

رأى النائب قاسم هاشم ان "ما حصل هو انفجار شعبي كان متوقعا لان المعالجات كانت سطحية وآنية ولم تكن جوهرية وطفح الكيل عند الناس نتيجة الوضع المزري الاقتصادي الاجتماعي"مشيرا الى "ان السبب الذي اشعل الشارع هو الواقع الضرائبي اما الذي اعلنه رئيس الحكومة سعد الحريري، فلا يدخل في الحلول بل هو توصيف للواقع".
ولفت هاشم في حديث تلفزيوني، الى "ان البنود الاصلاحية يجب ان تدخل في صلب الموازنة، وهذه الحكومة عليها ان تتحمل المسؤولية كاملة،" ورأى "ان فريقي القوات والاشتراكي لديهما اجندة خاصة وهم ذاهبان الى الاستقالة، بغض النظر عن استقالة الحريري من عدمها".
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