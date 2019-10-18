الجديد: توتر بين القوى الامنية والمتظاهرين بمحيط القصر الجمهوري واستقدام عدد كبير من قوات مكافحة الشغب والجيش

أفادت قناة "الجديد" بأن "التوتر بين المتظاهرين و​القوى الامنية​ كبير في محيط ​القصر الجمهوري​ ب​بعبدا​"، مشيرةً إلى "استقدام عدد كبير من قوات ​مكافحة الشغب​ و​الجيش اللبناني​ بالاضافة إلى ​سيارة​ للدفاع المدني".

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