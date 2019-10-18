الرئيس عون أمام وفد المتظاهرين:بدأنا سلسلة اجراءات للحد مما تشكون منه

أكد ​الرئيس ميشال عون​ امام وفد من المتظاهرين على ​طريق القصر الجمهوري​ أنه "اشعر معكم، وجعكم هو وجعي، وسوف اعمل جهدي للتخفيف من معاناتكم.. بدأنا سلسلة اجراءات للحد ممّا تشكون منه، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه".

ولفت رامي علّيق الذي ترأس وفد المتظاهرين إلى انه "فتحنا مع الرئيس عون ملفات فساد واصلاحات وأكدنا له إننا لن نرضى بأقل من استقالة الحكومة والامن الاجتماعي لا يحمل، ودعينا إلى تشكيل حكومة طوارئ".