لفت النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "دعوت كل مناصري حزب ​الحوار الوطني​ والمؤيدين للنزول إلى الشارع والاعتصام سلميا إلى جانب أهلنا ومطالبهم المحقة التي لن تتحقق إلا بضغط الشارع وبطريقة حضارية توصل رسالة واضحة للحكومة بأن الشعب اكتفى من الوعود".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مخزومي: المطالب لن تتحقق إلا بضغط الشارع والشعب اكتفى من الوعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.