LBC: وصول دفعة جديدة من الجيش لرياض الصلح مزودة بأجهزة لمكافحة الشغب

أفادت قناة الـ"LBC" عن وصول دفعة من ​الجيش اللبناني​ إلى ​رياض الصلح​ مزودة بأجهزة ل​مكافحة الشغب​". هذا وتتواصل عمليات الكر والفر بين ​القوى الامنية​ والمتظاهرين المحتجين على الاوضاع الاقتصادية".

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