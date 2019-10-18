توجّه النائب جميل السيد، إلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، قائلًا: "كلّ ما قلته عن شركائك صحيح. منذ عام 2005 كنتم "تتخانقون" وتتقاسمون مناصب ومنافع، و"الناس على إجركم".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "اليوم، خفتم من الناس وتقول شركاءك خرّبوا عليك، لكن يمكنك أن تبدأ بالإصلاح وتسمّي للناس اللصوص لديك ولدى شركائك، وتصادر أموالهم وتضعهم في السجن، وتبدأ بجهاد وهشام وجمال ومحمد و... "وساعتها كلّنا معك".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد للحريري: يمكنك أن تبدأ بالإصلاح وتسمي اللصوص لديك وتصادر أموالهم وتضعهم بالسجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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