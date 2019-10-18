النشرة: مقتل شخص برصاص آخر نتيجة إشكال على طريق دير زنون عند مفرق برالياس

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة بأنّ "خلافًا على طريق دير زنون عند مفرق بلدة ​برالياس​ في النقطة المعروفة باسم صورة الخميني، أدّى إلى إطلاق أحدهم النار من رشاش حربي على شخص آخر حاول عبور الطريق، رافضًا إقفالها. وقد حصل تلاسن أدّى إلى مباشرة أحدهم إطلاق الرصاص باتجاه الشخص المُعترض، ممّا أدى إلى مقتله على الفور".

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