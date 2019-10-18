متظاهرون يحرقون استراحة في صور

أقدم بعض المحتجين على إضرام النار في استراحة في صور.
من جهته، لفت الصليب الاحمر اللبناني إلى أن "إخلاء 17 شخص من فندق Rest House وفندق Platinum في صور".
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