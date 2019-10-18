شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. لجنة الطاقة بالبرلمان تبحث تطبيق الحكومة لتوصياتها في قطاع البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، الأحد القادم تنفيذ الحكومة للتوصيات الصادرة عنها فيما يخص قطاع البيئة، لاسيما وأنه أحد القطاعات الهامة التي تتابعها اللجنة.

وكانت اللجنة قد أقرت، خلال مناقشتها لموازنة العام الجاري 2019/2020 عدد من التوصيات البرلمانية الهامة للنهوض بالقطاع وتعزيز التنمية الشاملة فيها، وفي مقدمتها الاهتمام بالمحميات الطبيعية، لأنها تعتبر مصدر هام للدخل القومي، وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية لنشر الوعي بين المواطنين بأهميتها.

كما أوصت اللجنة بتطوير منظومة الجمع والتخلص من المخلفات بأشكالها وأنواعها وإنشاء مصانع لتدوير القمامة مع قيام لجان بالتفتيش علي المقالب والمصارف في مختلف المحافظات، مع التأكيد علي أهمية العمل علي الحد من التلوث الناتج عن المركبات بأنواعها وممارسات شركات البترول في البحر وعلي الشواطئ.

وشددت اللجنة علي أهمية إنشاء محطات معالجة للقيام بعمل مزيد من الدراسات البيئية لنوعية الهواء والمياه للحد من الملوثات وتطوير سبل حلها.