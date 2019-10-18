حقيقة وفاة كاظم الساهر.. فريق عمله يُوضح

شاعت في الأونة الأخيرة أنباء عن وفاة قيصر الغناء العربي، كاظم الساهر، وخلقت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة دفعت فريق عمل الفنان العراقي إلى إصدار توضيح حول الأمر.

وأوضح فريق عمل كاظم الساهر، المسؤول عن صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأخبار الرائجة مجرد شائعات، مؤكدا أن النجم العربي بصحة جيدة.

وجاء في حساب كاظم على موقع التواصل “تويتر”: “نود أن نلفت عنايتكم إلى أن كاظم الساهر بخير والشائعات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الإجتماعي عارية عن الصحة. نشكر اهتمامكم ومحبتكم. دمتم بكل خير”.

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​ وكانت صحيفة النهار اللبنانية قد نشرت خبرا يفيد أن كاظم الساهر توفي نتيجة تناول أكل مسموم ، دست فيه زوجته السم.

ولاحقت كاظم الساهر في الآونة الأخيرة شائعات الوفاة أكثر من مرة، إذ روجت صفحات على مواقع التواصل أنباء حول تعرضه لحادث سير مميت في أروبا، قبل أن يتضح أن الأمر كذب بعد مواصلته أنشطته الفنية.