قضية رمي أطفال من سطح عمارة..هذه حالتهم الصحية ووالدتهم لم تخضع بعد للخبرة الطبية

علم “اليوم 24” أن السيدة، التي رمت أطفالها الثلاثة، يوم الأحد الماضي، في حي أناسي، لم تخضع بعد للخبرة الطبية، من أجل التأكد مما إذا كانت تعاني خللا نفسيا.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن طفلها الصغير، الذي لم يتجاوز عمره سنته الأولى، لايزال في حالة حرجة، في مستشفى عبد الرحيم الهاروشي، تحت العناية المركزة، بعدما أصيب على مستوى الجمجمة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الوضعية الصحية للطفلين، اللذين يبلغان من العمر 6، و10 سنوات، مستقرة إلى حدود الآن؛ بعدما أصيبوا بردود على مستوى البطن، والصدر، والأطراف”.

إلى ذلك، أمر قاضي التحقيق، يوم الثلاثاء الماضي، بإيداع والدة الأطفال سجن عكاشة، بعدما أقدمت على رمي أطفالها الثلاثة من سطح منزلها.

يذكر أن “حي أناسي” في الدارالبيضاء اهتز، ظهر الأحد الماضي، على وقع جريمة صادمة، ارتكبتها أم في حق 3 من أبنائها، الذين رمتهم من سطح المنزل، كما يجهل لحد الآن أسباب الحادث.