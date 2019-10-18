خريج استوديو دوزيم طارق فريح يعود بكليب “العالمية”- فيديو

أصدر المغني المغربي، طارق فريح، أخيرا، عملا غنائيا جديدا على طريقة الفيديو كليب أطلق عليه عنوان ”العالمية”.

وتعامل فريح على مستوى الكتبة والتلحين مع خالد سلام، أما التوزيع فهو لحكيم الخيايطة، في حين أن تصوير الكليب كان في مدينة تطوان تحت إشراف المخرج عمار العطار.

وتدور قصة الأغنية حول فتاة يرى فيها حبيبها شيئا مميز عن باقي الفتيات، إذ أعجب بها من كل النواحي ليصفها بـ”العالمية”.

يذكر أن آخر أعمال طارق فريح أغنية بعنوان “فاطمة الزهراء”، وحققت صدا طيبا.