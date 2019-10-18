متفائلا بعودة قوية للرجاء.. الحافيظي يخضع لآخر مراحل العلاج في قطر- صور

أظهر عبد الإله الحافيظي، لاعب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، تفاؤلا كبيرا، بخصوص تعافيه من الإصابة، التي تعرض لها، متم مارس الماضي، في نهائي كأس السوبر الإفريقي، بين الفريق الأخضر، والترجي التونسي.

ونشر الحافيظي، اليوم الجمعة، بعض الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، لمراحل العلاج الأخيرة، التي يخضع لها بمركز “أسبيتار” في العاصمة القطرية الدوحة، وهي الصورة، التي أرفقها نجم الرجاء بتعليق مقتضب قال فيه: “الحمد لله”.

وأعلن الفريق الأخضر، قبيل أيام، أن الحافيظي سينخرط في التدريبات الجماعية للنسور، أواخر أكتوبر الجاري، على أن يكون جاهزا لخوض المباريات، بدءا من نونبر المقبل.

وكان الحافيظي قد أصيب، خلال اللحظات الأخيرة من المباراة النهائية لكأس السوبر، التي جرت أطوارها في قطر، وانتهت بفوز الرجاء بهدفين مقابل هدف واحد، حيث افتتح الحافيظي حصة التسجيل للفريق البيضاوي، بينما عدل يوسف بلايلي للترجي، قبل أن يضيف القائد بدر بانون هدف الفوز، والتتويج للرجاء.