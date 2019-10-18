- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أظهر عبد الإله الحافيظي، لاعب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، تفاؤلا كبيرا، بخصوص تعافيه من الإصابة، التي تعرض لها، متم مارس الماضي، في نهائي كأس السوبر الإفريقي، بين الفريق الأخضر، والترجي التونسي.
ونشر الحافيظي، اليوم الجمعة، بعض الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، لمراحل العلاج الأخيرة، التي يخضع لها بمركز “أسبيتار” في العاصمة القطرية الدوحة، وهي الصورة، التي أرفقها نجم الرجاء بتعليق مقتضب قال فيه: “الحمد لله”.
وأعلن الفريق الأخضر، قبيل أيام، أن الحافيظي سينخرط في التدريبات الجماعية للنسور، أواخر أكتوبر الجاري، على أن يكون جاهزا لخوض المباريات، بدءا من نونبر المقبل.
وكان الحافيظي قد أصيب، خلال اللحظات الأخيرة من المباراة النهائية لكأس السوبر، التي جرت أطوارها في قطر، وانتهت بفوز الرجاء بهدفين مقابل هدف واحد، حيث افتتح الحافيظي حصة التسجيل للفريق البيضاوي، بينما عدل يوسف بلايلي للترجي، قبل أن يضيف القائد بدر بانون هدف الفوز، والتتويج للرجاء.
كانت هذه تفاصيل خبر متفائلا بعودة قوية للرجاء.. الحافيظي يخضع لآخر مراحل العلاج في قطر- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.