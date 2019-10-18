أحرز هدفا من خماسية فريقه.. سعدان يضع بصمته في الفوز الأول للفتح بالدوري السعودي

وضع اللاعب المغربي مروان سعد، المحترف في صفوف نادي الفتح السعودي، بصمته في الفوز الأول لفريقه، هذا الموسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، عندما تغلب اليوم الجمعة، على مضيفه العدالة بخمسة أهداف لثلاثة، ضمن مباريات الأسبوع السابع.

وأنهى الفتح الشوط الأول من اللقاء متقدما بثلاثية نظيفة، تناوب على توقيعها ميشال جانوتا، وغوستاف ويخايم، وميتشيل تي فريدي، في الدقائق 4 و41 و43 على الترتيب.

وظهر سعدان بعد مرور خمس دقائق على بداية الجولة الثانية، ليوقع الهدف الرابع لفريقه من ركلة جزاء، ليعود تي فريدي خماسية الفتح في الدقيقة 86، بينما تكفل بإحراز ثلاثية العدالة، أحمد العيسى عند الدقيقة 83، وأندريا ماستينور الذي وقع ثنائية في الدقيقتين 88، والأخيرة من الوقت البديل للمواجهة.

ورفع الفتح رصيده إلى النقطة الرابعة، محتلا بها المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، في حين تجمد مجموع نقاط العدالة عند النقطة السابعة في الرتبة التاسعة.