الوحدة كفر قاسم يهزم هـ. العفولة بهدف يتيم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اكتفى فريق الوحدة كفر قاسم بالفوز بهدف يتيم على ضيفه هبوعيل العفولة، ضمن أحداث الجولة التاسعة من دوري الدرجة الممتازة.

واستضاف الفريق القسماوي المباراة على استاد "اللد"، وسط حضور المئات من المشجعين.

وجاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الوحدة كفر قاسم بشكل مبكر بعد مرور 8 دقائق على بداية اللقاء، من خلال ضربة جزاء سددها اللاعب، يردين كوهن.

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وسنحت أمام الفريق القسماوي فرصا عديدة لمضاعفة النتيجة، إلا أن الحظ لم يحالفه في زيارة شباك الفريق الخصم مرة أخرى.

وبهذا الفوز، رفع الوحدة كفر قاسم رصيده من النقاط إلى 13 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل فريق الوحدة كفر قاسم في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل رمات هشارون يوم الجمعة القادم.