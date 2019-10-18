بيان للمتظاهرين في بيروت يطالب باستقالة رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان

وتظاهر آلاف اللبنانيين لليوم الثاني على التوالي، وقطعوا طرقا رئيسية في مختلف المناطق، في تحرك موحد لرفع الصوت ضد الحكومة وقرارات فرض ضرائب جديدة عليهم في بلد يشهد أساسا أزمة اقتصادية خانقة.

واندلعت التظاهرات غير المسبوقة منذ سنوات، ليل الخميس بعد اقتراح الحكومة ضريبة على الاتصالات عبر تطبيقات الإنترنت.



ورغم سحب الحكومة قرارها على وقع غضب الشارع، لم تتوقف حركة الاحتجاجات ضد مكونات الطبقة السياسية الممثلة في حكومة سعد الحريري، وتصاعدت مطالبة الشارع باستقالتها.