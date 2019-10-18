الداخلية تعلن اعتقال ثلاثة اشخاص اشتركوا بـ'ذبح' طالبة صيدلة داخل منزلها بالموصل

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بإشراف شخصي من قبل قائد شرطة نينوى وبعد تشكيل فريق عمل مكون من ( مديرية ام الربيعين ومكافحة الاجرام ومديرية ابي تمام وخلية الصقور الاستخبارية )) وبعد اخذ الموافقات القضائية من محكمة تحقيق نينوى والتنسيق مع رئاسة استئناف دهوك ومديرية شرطة دهوك ومديرية اسايش دهوك تم كشف جريمة قتل بحق طالبة في المرحلة الثانية كلية الصيدلة".وأضاف معن، أن" الطالبة تم ذبحها داخل دارها في منطقة حي الرفاق في الجانب الايسر لمدينة الموصل بواسط الة جارحة( سكين ) وسرقة مبلغ ( عشرون الف دولار امريكي وثمانية عشر مليون دينار عراقي)"، مبيناً أنه "تم القبض على ( ثلاثة ) مجرمين اشتركوا بتنفيذ الجريمة البشعة".

وأوضح، أنه "تم تدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا واجراء كشف الدلالة وسيتم اكمال جميع الاجراءات القانونية بحقهم لاحالتهم الى محكمة الجنايات المختصة، حيث تم القبض على اثنين منهم في منطقة ( القوسيات ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل والقبض على المجرم الثالث في مدينة دهوك".

