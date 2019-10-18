أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص اشتركوا بذبح طالبة في كلية الصيدلة داخل منزلها في أيسر الموصل.
وأضاف معن، أن" الطالبة تم ذبحها داخل دارها في منطقة حي الرفاق في الجانب الايسر لمدينة الموصل بواسط الة جارحة( سكين ) وسرقة مبلغ ( عشرون الف دولار امريكي وثمانية عشر مليون دينار عراقي)"، مبيناً أنه "تم القبض على ( ثلاثة ) مجرمين اشتركوا بتنفيذ الجريمة البشعة".
وأوضح، أنه "تم تدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا واجراء كشف الدلالة وسيتم اكمال جميع الاجراءات القانونية بحقهم لاحالتهم الى محكمة الجنايات المختصة، حيث تم القبض على اثنين منهم في منطقة ( القوسيات ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل والقبض على المجرم الثالث في مدينة دهوك".
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تعلن اعتقال ثلاثة اشخاص اشتركوا بـ'ذبح' طالبة صيدلة داخل منزلها بالموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.