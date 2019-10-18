هاتف محمول يقتل امرأة بطريقة مأساوية!

تسبب هاتف محمول في وفاة أم لأربعة أطفال بطريقة مأساوية، في فرنسا، بعد تعرضها لجروح بليغة وفشلت كل محاولات إنقاذها.
ولقيت امرأة فرنسية تبلغ من العمر 30 عاما، مصرعها نهاية الأسبوع الماضي، عقب تعرضها لصعقة كهربائية في حمام منزلها في بلدة فرنسية.
وتم نقل السيدة للمستشفى من أجل إنقاذ حياتها، إلا أنها توفيت متأثرة بجروح شديدة.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يلقى فيها شخص ما حتفه، بسبب صعقة كهربائية نتيجة استعمال الهاتف المحمول أثناء الاستحمام، ففي نهاية السنة الماضية تعرضت شابة فرنسية إلى نفس المصير.
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