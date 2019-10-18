قوات الأمن تطلق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين وسط بيروت

اطلقت قوات الأمن اللبنانية، الجمعة، القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في ساحة رياض الصلح وسط بيروت.

وبحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، فإنه "تم تفريق المتظاهرين في ساحة رياض الصلح"، موضحة أن "قوات الأمن تطلق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في الساحة".

واشار الى "تصاعد حدة المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن".

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وكان الالاف من المواطنين اللبنانيين قد تظاهروا في وقت سابق من، اليوم الجمعة، أمام القصر الرئاسي في بلدة بعبدا فضلاً عن مناطق أخرى، ضد فرض ضرائب جديدة.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الجمعة، إنه يقف "مع كل تحرك سلمي في البلاد"، فيما منح مهلة 72 ساعة للقوى السياسية للعودة اليه بحلول.