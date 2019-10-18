اندلاع حريق في منطقة سوق حي العامل جنوبي بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، باندلاع حريق في منطقة سوق حي العامل جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حادث حريق اندلع في منطقة سوق حي العامل داخل عدد من المحال (اكشاك) وتم توجيه 7 فرق اطفاء لاخماد الحادث".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.