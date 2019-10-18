الآسيوي يمنح راضي الضوء الاخضر للمباشرة بتدريبات الصقور

2019-10-18 | 15:32
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تلقت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، اشعارا من الاتحاد الآسيوي يؤكد فيه أحقية انخراط اللاعب امجد راضي بالتدريبات الجماعية مع الفريق.
وقال نائب رئيس النادي العميد وليد الزيدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "النادي تلقى كتابا رسميا قبل عدة ساعات من قبل الاتحاد الآسيوي اشار فيه الى انه بامكان اللاعب امجد راضي الانخراط بالتدريبات الجماعية للفريق"، لافتا إلى أن "المهاجم ليس بمقدوره المشاركة في المباريات الودية".
وأضاف الزيدي ان "راضي سيكون جاهزا لخوض المباريات الرسمية مع الصقور في الرابع عشر من شهر كانون الأول المقبل بعد رفع العقوبة عنه وتقليصها من اربع سنوات الى سنة واحدة مما يتيح له المشاركة في مباريات الدوري الممتاز وبطولة الكأس".
وأضاف الزيدي ان "راضي سيكون جاهزا لخوض المباريات الرسمية مع الصقور في الرابع عشر من شهر كانون الأول المقبل بعد رفع العقوبة عنه وتقليصها من اربع سنوات الى سنة واحدة مما يتيح له المشاركة في مباريات الدوري الممتاز وبطولة الكأس".
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