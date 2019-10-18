تنديد برلماني غربي بالعدوان التركي على سوريا

ندد رؤساء لجان الشؤون الخارجية في برلمانات دول عدة، الجمعة، "بأشدّ العبارات" بالعدوان العسكري التركي في شمال شرقي سوريا.

وكتب الموقعون في إعلان مشترك: "نحن رؤساء لجان الشؤون الخارجية في برلمانات ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة والبرلمان الأوروبي، ندين بشكل مشترك وبأشدّ العبارات الهجوم العسكري التركي على شمال شرق سوريا".

والموقعون هم: مارييا دو سارنيز عن الجمعية الوطنية في فرنسا، وإيليوت إنجيل عن مجلس النواب الأمريكي، وديفيد ماكاليستر عن البرلمان الأوروبي، ونوربرت روتجن عن البوندستاج (ألمانيا)، وتوم توجندات عن مجلس العموم البريطاني، بحسب هذا الإعلان الذي نقلته سارنيز لوكالة فرانس برس.

واعتبر هؤلاء "أن هذا التدخّل هو عدوان عسكري وانتهاك للقانون الدولي، وأن الهجوم التركي هو مصدر معاناة للسكان المحليين المُرغمين على الفرار وزيادة حالة عدم الاستقرار في سوريا والمنطقة المجاورة".





وتابع البرلمانيون: "نعتبر أن التخلي عن أكراد سوريا خطأ، لقد ساهمت قوات سوريا الديمقراطية، شريكتنا في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، بشكل كبير وبنجاح في الحرب التي لم تنتهِ بعد، ضد داعش في سوريا وتعرّضت جراء ذلك لخسائر كبيرة".

وأعربوا عن أسفهم "العميق لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا"، موجّهين دعوة إلى "الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لتحمّل مسؤوليتها والمشاركة في حلّ النزاع".

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ومساء الخميس، أعلنت تركيا تعليق عمليتها العسكرية في سوريا لمدة 120 ساعة بعد التوصل لاتفاق مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ينص على انسحاب الأكراد من المنطقة الحدودية وتحويلها إلى "منطقة آمنة".

وقال مايك بنس، عقب لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الاتفاق مع أنقرة سيخدم مصلحة الأكراد في سوريا ويؤسس منطقة عازلة طويلة الأمد.





وتابع قائلًا: "نعمل مع وحدات حماية الشعب الكردية على الانسحاب خارج المنطقة بعمق 20 ميلاً (32 كم) في سوريا".

كما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار وقف إطلاق النار شمال شرقي سوريا بـ"اليوم العظيم" لتركيا والأكراد.

وقال ترامب إن اتفاق وقف إطلاق النار بشمالي سوريا سينقذ ملايين الأرواح وحلفاءنا الأكراد، مضيفاً أنهم سينتقلون إلى أماكن آمنة، مع الاستمرار في مراقبة تنظيم داعش بشكل صارم في سوريا.

وبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عملية عسكرية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على الأراضي السورية استمرت لأكثر من أسبوع، وتسببت في أزمة إنسانية جديدة بسوريا مع نزوح نحو 300 ألف مدني، إلى جانب مئات القتلى والجرحى أغلبهم من المدنيين.

وقوبل الهجوم التركي بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، كما أوقفت العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية الهجوم الذي أدى إلى فرار العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيمات المنطقة.

وأسفر العدوان التركي، خلال الأسبوع الماضي، عن فرار 785 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي من الأجانب المعتقلين في مخيم عين عيسى.