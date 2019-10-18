الجيش الجزائري يوقف عنصري دعم للجماعات الإرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الجزائري، الجمعة، توقيف عنصرين يشتبه في تقديمهما الدعم للجماعات الإرهابية بمحافظة باتنة، شرقي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، إن قواتها تمكنت من إلقاء القبض أمس على شخصين يشتبه في دعمهما الجماعات الإرهابية بمنطقة في شرق الجزائر.

من ناحية أخرى، أحبط حرس السواحل التابع للقوات البحرية الجزائرية محاولات هجرة غير شرعية لـ33 شخصاً كانوا على متن قوارب محلية الصنع، متجهين نحو السواحل الإسبانية.

وأوضح حرس السواحل أن محاولتي الهجرة جاءتا في وهران وبني صاف ومستغانم، كما تم ضبط 43 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين تيموشنت وبشّار.

وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن الجيش الجزائري تواصل النشاط الأمني لشل نشاط الجماعات الإرهابية، خاصة على الحدود مع مالي والنيجر في الجنوب، أو في بعض المناطق الشرقية مثل محافظات البويرة وتيزيوزو وباتنة (شرق)، والمدية وبومرداس (وسط).