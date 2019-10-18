استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي الضفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استشهد فلسطيني، مساء الجمعة، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه عند حاجز إسرائيلي شمالي الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها باستشهاد فلسطيني، لم تعرف هويته، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، جنوب طولكرم.
ومن جهتها زعمت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان، أن "حراس الأمن في حاجز جبارة، بالقرب من طولكرم، أحبطوا محاولة اعتداء قرب المعبر".
وأضافت أن "فلسطينيا اقترب من حراس الأمن محاولا إصابتهم باستخدام سكين".
وأضافت وزارة الدفاع الإسرائيلية: "أطلق حراس الأمن النار عليه"، مشيرة إلى أنه "تمت تصفيته".
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