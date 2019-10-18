الخارجية السعودية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان

حذرت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، السعوديين من السفر إلى لبنان ودعت الموجودين فيه إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية بأنه نظرًا للأوضاع الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتحسبًا لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع، وحرصًا من المملكة على سلامة السعوديين، فإن الوزارة تحذر من السفر إلى لبنان سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى.

وأوضح المصدر أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة الجميع، مطالبا الرعايا السعوديين الموجودين في لبنان بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والاتصال بسفارة المملكة في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة عند الحاجة، آملا أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار.

Advertisements

ودخل لبنان مرحلة جديدة من المظاهرات الغاضبة في بيروت وعدد من المناطق الأخرى؛ احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة وإقرار ضرائب جديدة على مواطنيها، الأمر الذي أدى إلى إغلاق المدارس والجامعات والمصارف.

وفي أعقاب تزايد حدة الاحتجاجات أصدرت دول عربية وغربية تحذيرات إلى رعاياها، ما بين الابتعاد عن أماكن المظاهرات أو تجنب السفر إلى لبنان في هذا التوقيت.

وانطلقت المظاهرات الاحتجاجية، مساء الخميس، في وسط بيروت، عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتساب" وسرعان ما انتقلت لتعم جميع المناطق اللبنانية، حيث قام المتظاهرون بإغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في جميع المناطق اللبنانية في العاصمة بيروت، وجبل لبنان، وشماله وجنوبه وشرقه.