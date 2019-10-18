بعد كلمته.. الحريري يطلق "هاشتاق" على تويتر بمهلة الإصلاح

بعد انتهاء كلمته التي أعلن فيها أنه سيعطي نفسه 72 ساعة، أطلق رئيس الوزراء سعد الحريري "هاشتاق" #٧٢ساعة على حسابه الشخصي بموقع تويتر.



وكان الحريري قال في خطاب وجهه للبنانيين، مساء الجمعة، إن "البلاد تمر بظروف عصيبة حالياً، وأنا مع كل تحرك سلمي للتعبير عن وجع الشارع، ولكن فرضت علينا ظروف خارج إرادتنا وزادت الديون بشكل كبير".

وأضاف: "الحل الحقيقي للأزمة الراهنة زيادة الدخل وتنمية الاقتصاد لخلق فرص عمل، ولا بد من تغيير كل القوانين، وطلبت من المجتمع الدولي إعطاءنا تمويلاً لإنقاذ الاقتصاد".





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وتابع رئيس الوزراء اللبناني أن هناك أطرافاً حاولت عرقلة مساعينا لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وخفضنا النفقات وبحثنا من أين يمكن أن نزيد دخل لبنان، وفي النهاية يواجهنا الرفض والمماطلة.

وأوضح أن هناك وجعاً حقيقياً انفجر، والشعب أعطانا أكثر من فرصة للإصلاح، والإصلاحات لا تعني الضرائب، بل تغيير الطريقة التي يعمل فيها لبنان بكل القوانين.





وشدد على أنه يحاول منذ سنوات إيجاد حلول للأزمات التي تعيشها بلادنا لكن الاستهداف السياسي لم يتوقف، وأعطيت نفسي والقوى السياسية مهلة قصيرة جداً 72 ساعة، للحصول على حل للأزمة يقنع المواطنين والمجتمع الدولي.

وجاء خطاب الحريري في اليوم الثاني من المظاهرات التي يعيشها لبنان؛ احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية بعد إقرار الحكومة فرض ضرائب جديدة.

واندلعت المظاهرات، مساء الخميس، عقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، وأشعل القرار، الذي سحبته الحكومة، شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة التي تسعى لفرض ضرائب أخرى، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.