الأمم المتحدة تدعو لاحتواء التوتر في لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت الأمم المتحدة، الجمعة، جميع الأطراف في لبنان إلى الامتناع عن أي أنشطة من شأنها زيادة التوتر وأعمال العنف في البلاد.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم المنظمة الدولية، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إن "الأمم المتحدة تواصل العمل مع حكومة لبنان والشركاء الدوليين بهدف المساعدة في مواجهة التحديات التي تواجهها، ووضعها الاقتصادي".





وأمهل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مساء الجمعة، شركاءه في الحكومة 72 ساعة لدعم "الإصلاحات" في لبنان، متهما بعضهم بتعطيل عمله.

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خطاب الحريري جاء في اليوم الثاني من المظاهرات التي تعيشها لبنان؛ احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية بعد إقرار الحكومة فرض ضرائب جديدة.





المظاهرات اندلعت مساء الخميس عقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، وأشعل القرار، الذي سحبته الحكومة، شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة التي تسعى لفرض ضرائب أخرى، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.