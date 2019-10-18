الان تتابع لبنان.. إقفال كل المدارس والجامعات غدا على خلفية التظاهرات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دبلوماسي ألماني بارز: أردوغان يسعى لامتلاك سلاح نووي 18 أكتوبر 2019 9:26 م كشف وزير الخارجية الألماني السابق، سيجمار جابرييل، عن أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يسعى لامتلاك سلاح نووي.…

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