الان تتابع "الحريري": أشعر بألم اللبنانيين.. والإصلاحات لا تعني فرض ضرائب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، خلال كلمة له، اليوم الجمعة، إنه يشعر بألم اللبنانيين ويؤيد حقهم في التعبير، مشيرًا إلى أن الإصلاحات لا تعني فرض الضرائب.
وأمهل “الحريري”، شركاءه في الحكومة 72 ساعة لدعم “الإصلاحات” في لبنان، متهمًا بعضهم بتعطيل عمله، وذلك تزامنًا مع موجة تظاهرات ضخمة تشهدها البلاد ضد التدهور الاقتصادي.
وأوضح في كلمته عبر التلفزيون: “أنا شخصيًا منحت نفسي وقتًا قصيرًا جدًا، إما شركاؤنا في التسوية والحكومة يعطونا جوابًا واضحًا وحاسمًا ونهائيًا يقنعني أنا واللبنانيين والمجتمع الدولي بأن هناك قرارًا لدى الجميع للإصلاح أو يكون لدي كلام آخر”، مضيفًا: “أعود وأقول مهلة قصيرة جدًا 72 ساعة”.
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