متظاهرون يضرمون النار في شوارع بيروت احتجاجا على فرض ضرائب لمكالمات "واتساب"

الجمعة 18 أكتوبر 2019

مظاهرات لبنان

الخليج 365 - بيروت

تقطعت أوصال العاصمة بيروت والمناطق اللبنانية بحراك شعبي تلقائي، خرج إلى الشوارع وأقفلها احتجاجًا على فرض الحكومة ضرائب جديدة على المواطنين اللبنانيين.



وقالت مصادر لبنانية، تحت ضغط الحراك الشعبي في لبنان، وفي ظل تظاهرات حاشدة عمت مناطق لبنانية عدة، رافقها بعض أعمال الشغب، أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير ليلًا أنه "بإسم رئيس الحكومة سعد الحريري، تم أيقاف موضوع الرسم على مكالمات واتسآب وإسقاط فكرتها".

وكانت الحكومة اللبنانية أقرت الخميس فرض ضريبة قيمتها 20 سنتًا في اليوم على المكالمات التي تجري عبر تطبيق "واتسآب"، أي ما مجموعه 6 دولارات شهريًا، تضاف إلى تكاليف الاتصال في لبنان، المعروف أنه من أعلى دول العالم كلفة في قطاع الاتصالات، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار في مطلع العام القادم.

Advertisements

وكان الحراك المدني اللبناني قد أطلق تظاهرات شعبية اجتاحت مساء الخميس الشوارع اللبنانية، شملت مختلف المناطق اللبنانية، من الشمال إلى الجنوب، وصولاً إلى البقاع.

ودعا المتظاهرون اللبنانيون إلى النزول إلى الشوارع والمشاركة في عصيان مدني عام رفضًا لقرار مجلس الوزراء المتعلق بفرض رسوم ضريبية جديدة.

وكان قرار فرض ضريبة جديدة على مكالمات واتساب استأثر بالتغريدات في لبنان. فغرد النائب فؤاد مخزومي: "هربت الحكومة من استحقاقات الإصلاح ومكافحة الهدر إلى إصلاحات من جيوب المواطنين، فلم ترَ إلا خدمات حيوية ومجانية مثل الواتساب لتنقذ نفسها من الغرق. تناست حكومتنا مصادر أخرى لتخفيف الهدر والتقشف مثل رواتب الوزراء والنواب وسفرات المسؤولين ورواتب المستشارين".

أما النائب بولا يعقوبيان، فغردت: "لن تكون هنالك ليرة على الواتسآب، تراجعوا سريعًا قبل البهدلة. جيبوا عملة من وقف صفقاتكم اللي بتسموها مشاريع. أموال سد بسري يجب وضعها بالكهرباء اللي بتكلف مليارين عجز كل سنة إلخ. اسمعوا منيح الشعب لن يدفع ليرة واحدة على متنفسه الذي يشتمكم عبره".

ودعا الإعلامي جو معلوف شركة واتسآب مقاضاة الدولة اللبنانية في حال فرضت ضرائب على خدمة لا تملكها، مغردًا: "لا تبرير قانونيًا أو منطقيًا لهذه الضريبة وسوف نواجهها بالقانون عندما يصوت عليها النواب الكرام ونسمي كل نائب صوّت لفرض سرقة موصوفة من جيوب الفقراء في لبنان".