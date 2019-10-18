الحريري يمهل شركاءه في الحكومة 72 ساعة للخروج من الأزمة الإقتصادية

الجمعة 18 أكتوبر 2019

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري

الخليج 365

أمهل رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، مساء الجمعة، 72 ساعة مهلة لشركائه في الحكومة للاتفاق على مخرج للأزمة الاقتصادية في لبنان ، مؤكداً إن لبنان "يمر بظرف عصيب ليس له سابقة في تاريخنا". و أن هناك أطرافا أخرى بالحكومة، لم يسمها، عرقلت مرارا جهوده للمضي في إصلاحات.



وأضاف في كلمة تلفزيونية له، هلى خلفية الإحتجاجات التي تشهدها المدن اللبنانية، "إن الانتظار لم يعد خياراً ومن يملك الحل للأزمة أن يتقدم"، وتحدى من يملك الحل أن يتسلم وفق انتقال سلس وهادئ للسلطة.

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وأوأوضح الحريري في كلمة تلفزيونية له، أن الإصلاحات لا تعني فرض ضرائب، معبراً عن شكواه من وضع العراقيل أمام عملية الإصلاح والعمل الحكومي.

وتابع "خفضنا النفقات وسعينا لزيادة الدخل لكننا كنا دوما نصطدم بجهة معرقلة"، مضيفاً "أنا أشعر بألم اللبنانيين وأؤيد حقهم بالتعبير".

وأعتبر الحريري غضب الشارع ردة فعل طبيعية إزاء الأداء السياسي في لبنان وتعطيل الدولة، والناس أمهلتنا كثيرا وانتظرت منا عملية إصلاح وفرص عمل .. مؤكداً أن كثيرين يريدون تحويل سعد الحريري إلى كبش محرقة.

وتابع الحريري في كلمته "أحاول منذ 4 سنوات البحث عن حلول لكن الاستهداف السياسي لم يتوقف".