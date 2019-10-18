قرقاش يعلق على الهيجان الشعبي الذي تشهده عدد من دول المنطقة

الجمعة 18 أكتوبر 2019

الدكتور أنور محمد قرقاش

الخليج 365

علق وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية، الدكتور، أنور محمد قرقاش، على حالة الهيجان الشعبي الذي تشهده عدد من دول المنطقة، في إشارة إلى العراق ولبنان .

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وقال قرقاش في تغريدة له بتويتر، "في خضم الهيجان الشعبي الذي تشهده العديد من دول المنطقة من الواضح أن الأيديولوجيا ليست أولوية الشعوب" .. مشيراً إلى أن الشعوب تبحث عن العدالة والنزاهة وفرص العمل والعيش الكريم .

وأضاف "دور الدولة كما عهدناه من منظور إماراتي هو في هذا الاتجاه فشرعية واستقرار اي نظام مرتبط بأدائه" .

وتشهد المدن اللبنانية تظاهرات شعبية مطالبة بإسقاط النظام وإجراء إصلاحات حقيقية للأوضاع الإقتصادية، وذلك بعد مظاهرات شهدتها المدن العراقية لتحقيق نفس المطالب .