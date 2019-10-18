أردوغان يعلق على رسالة ترامب المهينة له

الجمعة 18 أكتوبر 2019

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن الرسالة التي بعثها نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، لا تتلاءم مع معايير اللياقة الدبلوماسية والسياسية .



جاء ذلك في أول تعليق لهعلى رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص عملية أنقرة العسكرية في شمال شرقي سوريا، تم الكشف عنها الخميس، ووصفها مراقبون بـ"المهينة" .

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وأضاف أردوغان "بالتأكيد لم ننسَ هذا الأمر وتجاهُلنا لهذه الرسالة غير صحيح، ولكن من باب الحب والاحترام المتبادل لا ينبغي علينا أن نُبقيها دائمًا على الأجندة، ولا نعطي هذا الموضوع أولوية اليوم، ونود أن يعلم الجميع أننا سنقوم باللازم عندما يحين الوقت" .

وكشف البيت الأبيض امس الخميس عن رسالة من ترامب لأردوغان حذره فيها من غزو سوريا، قائلًا: ”لا تكن أحمق، سيذكرك التاريخ كشيطان“.

وجاء في رسالة الرئيس الأمريكي: ”أنت لا تريد أن تكون مسؤولًا عن ذبح الآلاف من الناس، وأنا لا أريد أن أكون مسؤولًا عن تدمير الاقتصاد التركي… وسأفعل ذلك“.

وأضاف: ”سينظر إليك التاريخ بشكل إيجابي إذا قمت بذلك بطريقة صحيحة وإنسانية، وسينظر إليك إلى الأبد كشيطان إذا لم تحدث الأمور الجيدة.. لا تكن رجلًا متصلبًا. لا تكن أحمقَ.. سأتصل بك لاحقًا“.