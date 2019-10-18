شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو إلى احتواء التوتر في لبنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأمم المتحدة) دعت الأمم المتحدة اليوم (الجمعة) «جميع الاطراف في لبنان إلى الامتناع عن أي أنشطة من شأنها زيادة التوتر وأعمال العنف» في لبنان الذي يشهد منذ أمس (الخميس) تظاهرات ضد الفساد وتردي الظروف المعيشية والإقتصادية، وفق ما أعلن المتحدث باسم المنظمة. وقال ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحافي اليومي إن «الأمم المتحدة تواصل العمل مع حكومة لبنان والشركاء الدوليين بهدف المساعدة في مواجهة التحديات التي يواجهها لبنان، ويشمل ذلك وضعه الإقتصادي».

دعت الأمم المتحدة اليوم (الجمعة) «جميع الاطراف في لبنان إلى الامتناع عن أي أنشطة من شأنها زيادة التوتر وأعمال العنف» في لبنان الذي يشهد منذ أمس (الخميس) تظاهرات ضد الفساد وتردي الظروف المعيشية والإقتصادية، وفق ما أعلن المتحدث باسم المنظمة. وقال ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحافي اليومي إن «الأمم المتحدة تواصل العمل مع حكومة لبنان والشركاء الدوليين بهدف المساعدة في مواجهة التحديات التي يواجهها لبنان، ويشمل ذلك وضعه الإقتصادي».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تدعو إلى احتواء التوتر في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.