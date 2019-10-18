شكرا لقرائتكم خبر عن 2300 لاجئ إلى العراق هربوا من المعارك في شمال سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (جنيف) أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الجمعة) أن أكثر من 2300 شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، فروا من المعارك الدائرة في شمال شرق سورية وعبروا الحدود إلى العراق في الأيام الأخيرة. وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أندريه ماهيسيتش إن المنظمة «تستقبل لليوم الرابع على التوالي مئات اللاجئين الذين يعبرون إلى العراق من شمال شرق سورية». وكان قد أعلن بادئ الأمر أنه «تم نقل أكثر من 1600 لاجئ سوري من المناطق الحدودية إلى مخيم بردرش للاجئين» الواقع على بعد 150 كيلومترا إلى الشرق من الحدود السورية العراقية. لكنه عاد وأوضح أنه تم تسجيل عبور 734 شخصا إضافياً للحدود ليلاً.

أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الجمعة) أن أكثر من 2300 شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، فروا من المعارك الدائرة في شمال شرق سورية وعبروا الحدود إلى العراق في الأيام الأخيرة. وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أندريه ماهيسيتش إن المنظمة «تستقبل لليوم الرابع على التوالي مئات اللاجئين الذين يعبرون إلى العراق من شمال شرق سورية». وكان قد أعلن بادئ الأمر أنه «تم نقل أكثر من 1600 لاجئ سوري من المناطق الحدودية إلى مخيم بردرش للاجئين» الواقع على بعد 150 كيلومترا إلى الشرق من الحدود السورية العراقية. لكنه عاد وأوضح أنه تم تسجيل عبور 734 شخصا إضافياً للحدود ليلاً.

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