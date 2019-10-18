مركز الملك سلمان للإغاثة يعالج الجرحى والمصابين اليمنيين في أحداث عدن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامجين تنفيذيين لعلاج الجرحى والمصابين اليمنيين في أحداث عدن الأخيرة، بالشراكة مع عدد من مستشفيات القطاع الخاص في محافظة عدن.

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ووقع العقدين مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، والتي يتم بموجبها تقديم الرعاية الصحية والطبية للمستهدفين.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم أنه ضمن مبادرة «استجابة» التي أطلقها المركز، وإنفاذا للتوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعلاج جرحى الأحداث الأخيرة في كل من عدن وأبين في أغسطس الماضي، للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم حسب ما تقتضيه حالتهم الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان اليمنية، فقد وقع المركز أمس برنامجين تنفيذيين لعلاج الجرحى والمصابين اليمنيين داخل اليمن بقيمة 320 ألف دولار أمريكي، بالشراكة مع مجموعة مستشفيات البريهي الدولية بفرعيها «عدن»، ومستشفى صابر بمحافظة عدن.

وأشار المعلم إلى أنه سيتم من خلال هذه البرامج تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى والمصابين اليمنيين داخل اليمن، وفق المعايير الطبية لعدد 50 جريحا لكل مستشفى بمحافظة عدن، ويصبح إجمالي التعاقد الحالي لعدد 100 جريح ومصاب، مبينا أن هذه الاتفاقيات ساعدت القطاع الصحي بتقديم خدماته في اللحظات الأولى لوقوع الإصابة، مما أسهم في الحد من مضاعفات الإصابة، وتفعيل نظام الإحالة الطبي، وتوطين الخدمات الصحية داخل اليمن، وتعزيز الاقتصاد اليمني.