ميليشيات الحوثي تواصل تفجير الجسور لتغطية هزائمها المتلاحقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الضالع

فجرت ميليشيات الحوثي فجر أمس جسرا على الطريق الرابط بين منطقة حمام مرخزة وحبيل السماعي على الخط العام الرابط بين محافظتي الضالع وإب، وذلك بحسب ما أكده مصدر محلي قائلا «إن هذه الأعمال التخريبية لميليشيات الحوثي هي نتاج لحالة الرعب والهزائم المتلاحقة التي منيت بها خلال الأيام الماضية على يد أفراد القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني في جميع الجبهات».

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من جهة أخرى ثمن رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك الجهود السعودية المخلصة للحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية اليمنية بهدف استمرار المواجهة والقضاء على المشروع الإيراني في اليمن، عبر وكلائها من ميليشيات الحوثي الانقلابية، وقال رئيس الحكومة اليمنية خلال لقائه في الرياض السفيرة الألمانية لدى اليمن كارولا مولر تن «جهود التحالف العربي بقيادة المملكة أفشلت أجندات إيران التدميرية والتخريبية التي تمس أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة والعالم برمته، ويهدد سلامة الملاحة الدولية.

وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والحوار الذي ترعاه المملكة في جدة بين الحكومة الشرعية وما يسمى المجلس الانتقالي، والتقدم الذي أحرزه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وأعرب رئيس الحكومة اليمنية، عن ثقته بأن يسهم اتفاق جدة عقب التوقيع عليه في تسريع إنهاء الانقلاب الحوثي وإجهاض المشروع الإيراني في اليمن، والدخول في مرحلة جديدة من البناء والتنمية لتخفيف معاناة الشعب اليمني على امتداد الوطن. ولفت إلى استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية، وبإيعاز من داعميها في طهران، في رفض كل خيارات السلام والتمادي في الانتهاكات الوحشية ضد المدنيين، واستهداف دول الجوار وتهديد الملاحة الدولية. وأكد أن ذلك يتطلب بالمقابل موقفا حازما من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، لاستكمال إنهاء الانقلاب في حالة استمرار عدم الرضوخ للسلام وتطبيق القرارات الملزمة والانصياع للإرادة المحلية والدولية ووضع حد لهذه الحرب العبثية التي أشعلتها نيابة عن إيران.

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