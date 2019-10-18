شكرا لقرائتكم الحديدة.. مقتل 20 حوثياً في انفجار مخزن أسلحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقي أكثر من عشرين حوثياً مصرعهم، إضافة إلى جرح عدد آخر في انفجار شديد، اليوم الجمعة، بإحدى البنايات التي تتخذها الميليشيات، مخزناً للألغام والذخائر والأسلحة في شارع الخمسين بمدينة الحديدة، غرب اليمن.

وأفاد الإعلام العسكري للمقاومة المشتركة، في بيان، أن الانفجار وقع في إحدى البنايات السكنية التي يتخذها الحوثيون مخزناً للأسلحة والذخائر وتقع في الأحياء السكنية التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات بشارع الخمسين.

دوي انفجار مروع

ونقل البيان، عن مصدر عسكري، قوله إن سكان الحديدة استيقظوا صباح اليوم على دوي انفجار مروع صاحبه اهتزاز للمنازل القريبة من شارع الخمسين، وتسبب في حالة رعب للأطفال والنساء في عموم المدينة، في ظل استمرار ميليشيات الحوثي بتكديس الأسلحة والمتفجرات في الأحياء السكنية في إصرار على استهداف حياة المدنيين.

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ياتي ذلك بعد أيام من انفجار مماثل لمخزن أسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية، في حي سكني بمديرية حيس جنوب الحديدة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مسلحين حوثيين، وأصيب سبعه آخرون بجروح خطيرة، وتدمير المنزل بالكامل وثلاثة منازل مجاورة له.

تخزين الأسلحة

وكان انفجار آخر قبل شهر لمخزن أسلحة وذخائر للميليشيات الحوثية وسط حي سكني في شارع جيزان بمدينة الحديدة، ذهب ضحيته أكثر من عشرة قتلى وجرحى، بينهم مدنيون.

وتتعمد ميليشيات الحوثي تخزين الأسلحة والقذائف الخاصة بها في المناطق المأهولة بالسكان غير آبهة بالأخطار التي تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم جراء انفجارات تلك المخازن.

هذا وسبق أن قامت ميليشيا الحوثي باستخدام منازل في الأحياء المكتظة بالسكان بمدينة الحديدة كمخازن سلاح ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات من المواطنين الأبرياء.