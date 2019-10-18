الخارجية الأميركية تطلب من مواطنيها في لبنان الابتعاد عن اماكن التظاهر

طلبت وزارة الخارحية الأميركية من مواطنيها في ​لبنان​ الابتعاد عن اماكن التظاهروتوخي الحيطة. وكانت عدد من الدول بينها السعودية وفرنسا والامارات طلبت من مواطنيها توخي الحذر وعدم الاقتراب من أماكن التظاهر في المناطق اللبنانية.

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