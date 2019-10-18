مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية في بعبدا على طريق القصر الجمهوري

تحدث مواجهات بين المتظاهرين و​القوى الأمنية​ في ​بعبدا​ على ​طريق القصر الجمهوري​. كما وحاول المتظاهرون كسر الطوق الامني الموجود في محيط قصر بعبدا. وأفادت قناة "العربية" عن "إطلاق الرصاص المطاط وسط إصابات في صفوف الجيش في محيط قصر بعبدا".

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