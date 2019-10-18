شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء التركي الأسبق داود أوغلو يدشن حزب جديد لمواجهة أرودغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع تركيا الآن، أن هناك أنباء تؤكد إعلان رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، عن حزبه الجديد، لمواجهة أردوغان وسياساته الفاشلة في تركيا.

وقال الموقع، إن داود أوغلو رئيس الوزراء التركي الأسبق وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، الذي استقال منه بعد 18 عامًا من تأسيسه، سيعلن اليوم تأسيس حزبه الجديد، وأن داود أوغلو ذهب لمانيسا، وهناك أنباء عن الإدلاء بتصريحات مهمة حول عملية تأسيس الحزب الجديد

وكشفت مصادر أن رئيس الوزراء الأسبق، سيلقي أول خطاب جماهيري له من محافظة مانيسا، وسيلعن الكثير من التفاصيل عن الحزب الجديد، وأبرز مؤسسيه.

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الجدير بالذكر أن داود أوغلو، الذي انقلب على أردوغان، بشكل كامل، واستقال من حزبه، كان قد أعلن عن إسراعه في إجراءات تأسيس حزب جديد، لمنافسة «العدالة والتنمية»، وعقد لقاءات حزبية والتقى عددًا من المنشقين عن أردوغان، تمهيدًا لتكوين تحالف قادر على إسقاط أردوغان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة ولم يُعلّن، حتى اليوم، عن اسم حزب أغلو الجديد، إلا أنه كان من المرتقب الإعلان عن الاسم في شهر نوفمبر.