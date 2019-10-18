شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مكثفة للجنة الدينية بالبرلمان لحسم قانونى هيئة الأوقاف ونقابة الإنشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروعي قانونين محالين إلي اللجنة.

وتشهد لجنة الشئون الدينية عقد اجتماعين يوم الأحد المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب رياض عبد الستار و60 نائبا آخرين، بشأن إنشاء نقابة للإنشاد الدينى.

وتعقد اللجنة 4 اجتماعات يومي الاثنين والثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.

جدير بالذكر أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، عقدت أولي اجتماعاتها بدور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، الأسبوع الماضي، وتواصل عملها الأسبوع المقبل، لحسم التشريعات المحال إلي اللجنة.

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