شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: رضوخ أردوغان للضغط الأمريكى يؤكد هشاشة القرار السياسى لأنقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح خالد الزعتر، الكاتب السعودى، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن الرئيس التركى رضخ إلى مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانسحاب من الشمال السورى.

وقال خالد الزعتر، في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "بمجرد رضوخ أردوغان للضغط الأمريكي ووقف عدوانها على شمال سوريا هذا يعتبر انتصار للأكراد الذين هدد وتوعد أردوغان بالقضاء عليهم ، وهاهو اليوم يتراجع رغم أنفه ، وأيضا هزيمة وإهانة لتركيا لأن ماحدث أثبت هشاشة القرار السياسي".

وأضاف الكاتب السعودى، أن نبع السلام تحولت لنبع الإهانة، لافتا إلى أن ما يحدث إهانة لأردوغان و تركيا ، في البداية يكابر ويرفض لقاء نائب الرئيس الأمريكي ، وبعد ذلك يتراجع ويقبل بلقاءه ، وبعدها يتراجع ويوقف عدوانه على شمال سوريا بعد ضغط وتهديد أمريكي .

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وتابع خالد الزعتر :"ترامب يهين أردوغان ويجبره على وقف اعتداءه على سوريا ، وما حدث يؤكد أن الولايات المتحدة منذ الإفراج عن القس الأمريكي وهي تدرك طريقة التعامل مع العقلية التركية التي لاتنصاع إلا بعد التهديد والتعامل معها بخطاب الإهانة، هنا فقط ترضخ تركيا ".

واستطرد : "على غرار رضوخ تركيا في السابق للمطالب الأمريكية بالإفراج عن القس الأمريكي يعود أردوغان مرة أخرى للرضوخ للمطالب والضغوط الأمريكية ليتراجع ويعلن وقف العمليات العسكرية في سوريا بعد لقائه بنائب الرئيس الأمريكي".