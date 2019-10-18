شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة البرلمان": تفتح ملف تطوير مراكز الشباب.. الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ثلاث اجتماعات الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا، والتشريعات، وطلبات الإحاطة فى عدد من الموضوعات أبرزها تطوير مراكز الشباب، وبعض العقبات التى تواجه المواطنين جراء عدم تطوير هذه المراكز وكيفية التغلب عليها .

وتناقش اللجنة عدم استكمال تطوير سبع ملاعب ببعض مراكز الشباب بدائرتي مركز سمنود - محافظة الغربية، عدم البدء في إحلال وتجديد وصيانة الملاعب المنجلة لمراكز شباب قرى مركز المحلة الكبرى، ودور وزارة الشباب والرياضة في رعاية الشباب والاهتمام بالرياضة والإهمال الجسيم المتمثل في استلام مقاول لموقع تنجيل وإنارة ملاعب مراكز شباب (نواى – دير البرشا – وادي النعناع – دير أبو جني ملوي) بمحافظة المنيا ولم يتم استكمالها.

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كما تناقش اللجنة عدم الانتهاء من بناء سور مركز شباب عزبة البرج بمدينة عزبة البرج محافظة دمياط، نظراً لخطورة سحب المحافظة للأرض التي تم تخصيصها منذ أعوام، والحالة التي تعاني منها بعض مراكز الشباب بمحافظة دمياط من تنامر وخلاف بين أعضاء مراكز الشباب، مما أدى إلى خراب تلك المراكز، وتبحث المشكلات والعقبات التي تواجه الاتحاد العام لمراكز شباب المدن، وشباب القرى.