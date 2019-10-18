بالصور- الفحص المبكر لسرطان الثدي في ندوة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمركز الخارجة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، تنظيم ندوة علمية موسعة لسيدات مدينة الخارجة عن الكشف المبكر لسرطان الثدي.

وحضر الندوة كل من النائب جمال أدم، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى للمحافظة، أمين الحزب بالمحافظة والنائبة المهندسة ابتسام أبو رحاب، عضو مجلس النواب وأمينة المرأة بالحزب بالمحافظة.

حاضر في الندوة، الدكتورة منال مسلم، ممثل قطاع الصحة بالوادي الجديد، والحاصلة على عدة دورات في هذا المجال عن كيفية الفحص المبدئي للسيدات لاكتشاف المرض، وأكدت أن اكتشاف المرض مبكرًا يساهم في سرعة العلاج والسيطرة على المرض في مراحله الأولى.